Lokaal 44 graden in Griekenland, Akropolis 's middags dicht om hitte

De Akropolis in Athene was van 12.00 tot 17.00 uur dicht vanwege de hoge temperaturen. Het Rode Kruis deelde duizenden flessen water uit aan toeristen die zich bij de trekpleister hadden verzameld.

Aan een een aantal uitgedroogde mensen bij de Akropolis werd eerste hulp verleend. De ruïnes op de heuvel zijn berucht vanwege de hoge temperaturen en weinig schaduw.

Bouwvakkers en maaltijdbezorgers stoppen 's middags

Op de heetste uren van de dag mochten bouwvakkers en maaltijdbezorgers niet werken. Het is de eerste keer dat de Griekse regering deze maatregel heeft genomen, meldt de Britse krant The Guardian.

Vermoedelijk is de Akropolis ook dit weekend 's middags dicht, want in een groot deel van Zuid- en Centraal Europa wordt extreem heet weer verwacht. Mogelijk wordt zelfs het Europese record van 48 graden op Sicilië verbroken. De Italiaanse autoriteiten hebben voor vijftien steden een weeralarm afgegeven. Inwoners wordt geadviseerd 's middags binnen te blijven.

Op de heetste plek vandaag in Griekenland, in Thiva, werd het 44,2 graden. Deze plek ligt ten noordoosten van Athene en heette vroeger Thebe. Op 14 plekken in het land zijn temperaturen van boven de 42 graden vastgesteld.

Zeer uitzonderlijk weer

In het Turkse Antalya kan het zaterdag 45 graden worden, landinwaarts kan het kwik lokaal uitkomen op 46 graden. In Spanje liggen de maxima in het weekend nog tussen 35 en 40 graden, maar maandag en dinsdag kan de temperatuur in Andalusië oplopen tot ruim boven de 40 graden. In de eerste helft van de week kan het zeer lokaal 44 of 45 graden worden.

Het gaat om zeer uitzonderlijke temperaturen, meldt Weeronline. De hitte kan deels worden toegeschreven aan warme lucht die vanuit de Sahara naar Europa stroomt en die verder opwarmt boven Zuid-Europa. Toch komen de extreem hoge temperaturen steeds vaker voor in het opwarmende klimaat.