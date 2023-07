Geweldsuitbarsting in Oost-Groningen: 'Dat kennen we hier helemaal niet'

In de nacht van dinsdag op woensdag vond in de stad Groningen een explosie plaats bij een schoonheidssalon in de Herestraat. Volgens de regionale omroep werkte een van de betrokkenen in Winschoten in de salon, al kon de politie dat niet bevestigen.

Vorige week waren er in Winschoten meerdere steek- en schietpartijen, waarbij drie gewonden vielen. Begin deze week werd een woning in het nabijgelegen dorp Oude Pekela beschoten. Niet veel later vond een schietpartij plaats bij een kapsalon in hetzelfde dorp.

De geweldsincidenten die de afgelopen weken in Oost-Groningen hebben plaatsgevonden, houden mogelijk verband met een tekort aan politieagenten in de regio. Volgens criminoloog Edward van der Torre moet de capaciteit worden opgeschroefd.

Een groot feest in Winschoten gaat niet door na aanhoudend geweld in en rondom Oost-Groningen. De burgemeester maakt zich grote zorgen rondom de veiligheid van bezoekers. In de stad hangt nu een grimmige sfeer. - NOS

Criminoloog Edward van der Torre ziet het geweld steeds zwaarder worden. "Het is nieuw dat er in Groningen geweld is dat het publieke leven in deze mate raakt", zegt hij tegen RTV Noord over het afgelasten van de Nacht van Winschoten. "Dat kennen we hier helemaal niet."

Hij schreef samen met andere onderzoekers onlangs een rapport over criminaliteit in negen gemeenten rondom de stad Groningen. In dat rapport concluderen de onderzoekers dat er in 'De Ommelanden', zoals de randgemeenten worden genoemd, structureel te weinig agenten zijn.

Volgens het rapport zijn agenten terughoudend om naar de uithoeken van hun gebied te gaan, omdat ze dan minder snel bij andere meldingen kunnen zijn. Criminele ondermijning, waarbij onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken, en met name de drugscriminaliteit profiteert hiervan, aldus de onderzoekers.

Te weinig politie

Het verbaast Van der Torre niet dat de situatie in Winschoten nu zo uit de hand kon lopen. In het rapport staat dat in Nederland de wettelijke norm één wijkagent per 5000 inwoners wordt gehanteerd om de aanwezigheid van de politie op lokaal niveau te garanderen. Dit betekent dat in de gemeenten Oldambt en Pekela, samen goed voor 50.000 inwoners in een zeer uitgestrekt gebied, dus zo'n tien wijkagenten zijn.

"Eigenlijk zou daar extra politie moeten zijn", vindt Van der Torre. "Nu wordt in sterke mate gekeken naar het aantal inwoners om te bepalen hoeveel politie in een gebied moet zijn. De politiek moet zich afvragen of dat inwoneraantal zo belangrijk moet blijven. Een uitgestrekt, dunbevolkt grensgebied met vakantieparken moet eigenlijk reden zijn om de capaciteit op te schroeven."