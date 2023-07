Schrijfster Marga Minco (103) overleden, 'de Nederlandse stem in Europese oorlogsliteratuur'

Schrijfster Marga Minco (103) is overleden. Zij is voor altijd verbonden met haar debuut Het bittere kruid dat in 1957 verscheen. Ze beschrijft daarin hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst.

Minco ontving in 2019 de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre. Volgens de jury was ze door deze sobere, slechts 90 pagina's lange, maar juist daardoor indringende vertelling de Nederlandse stem in de Europese oorlogsliteratuur geworden.

"Marga Minco was echt een van onze grote auteurs die op een eigen, zeer indringende manier heeft geschreven over de oorlog en het effect daarvan. Ze was onnavolgbaar", zegt directeur Mai Spijkers van haar uitgeverij Prometheus.

Spijkers kreeg als redacteur sinds 1979 te maken met Minco. "We hadden toevalligerwijs twee wereldberoemde auteurs in ons fonds destijds: Anne Frank en Marga Minco. Harry Mulisch heeft ooit gezegd: Marga Minco is onze levende Anne Frank. Ik denk overigens dat je haar dan niet per se recht doet, want het was haar eigen stem die zo bijzonder was."

Jeugd

Minco werd in 1920 geboren in Ginneken bij Breda, waar ze haar jeugd doorbracht als jongste van drie kinderen in een orthodox-joods gezin. In de katholieke omgeving van haar jeugd werd ze geconfronteerd met venijnige uitingen van antisemitisme, die ze in haar debuut subtiel verwerkte.

Haar broer brak met het orthodoxe jodendom van haar ouders en Marga ging daarin mee. Ze was als schoolmeisje hevig geïnteresseerd in de moderne Nederlandse poëzie en had de ambitie schrijfster te worden. Ze schreef haar hele leven verhalen, waarvan ze slechts een kleine deel publiceerde.

Op grond van haar vroege verhalen werd ze in 1938 aangenomen als journalist bij de Bredasche Courant, waar ze al op 15 mei 1940, de dag na de Nederlandse capitulatie, vanwege haar Joodse afkomst werd ontslagen - nog ruim voor de bezetter de eerste anti-Joodse maatregelen afkondigde.

