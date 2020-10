Tweede verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij kofferbakmoord

Een 42-jarige man uit Emmen is vanochtend aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema in 2017.

Vorige week dinsdag werd al een 28-jarige inwoner van Klazienaveen opgepakt in verband met de dood van Meinema. Afgelopen vrijdag werd bekend dat hij langer in voorarrest blijft zitten, schrijft RTV Drenthe.

Meinema werd in maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De auto hing half in het Stieltjeskanaal, vlak bij zijn woonplaats. Hij bleek met veel geweld om het leven te zijn gebracht.

De aangehouden Emmenaar zit in beperkingen, hij mag alleen contact hebben met een advocaat.