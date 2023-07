Einde van een tijdperk: contract van Tadic bij Ajax na vijf jaar ontbonden

Een gelukkiger voetbalhuwelijk was er bijna niet te vinden deze eeuw. Toch is de verbintenis tussen Tadic en zijn droomclub na vijf jaar verbroken. Met de contractontbinding vertrekt de laatste speler uit het team dat in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte en de dubbel won. Het einde van een tijdperk.

"Het besluit om de club te verlaten is een hele lastige geweest", licht Tadic toe. "Ik denk echter dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij maar ook het beste voor de club is om een nieuwe start te maken."

Tadic had een doorlopend contract en zou na zijn actieve loopbaan in een (jeugd)trainersrol verder gaan in Amsterdam. Dat laatste kan altijd nog, zegt Tadic ook zelf: "Wat mij betreft is dit geen definitief afscheid, ik blijf voor altijd Ajacied en hoop in de nabije toekomst in Amsterdam terug te keren in een andere rol, als trainer."

Nieuwe koers

Het aantrekken van Tadic in 2018 was het begin van een nieuwe koers bij de Amsterdammers. Om de Serviër, en in dezelfde zomer ook Daley Blind, vast te leggen werd het salarisplafond losgelaten. Directeuren Marc Overmars en Edwin van der Sar wilden met Ajax aanhaken bij de Europese top.