Gewapend met fluitje daalde Van Aert chaotische Colombier af: 'Blij dat ik nog leef'

Plots keek koploper Michal Kwiatkowski recht in een paar spierwitte mannenbillen. Sterker nog, het derrière liep de Poolse winnaar van de dertiende Touretappe op acht kilometer van de streep bijna van zijn fiets. Het was een gekkenhuis op slotklim de Grand Colombier. Maar misschien was de afdaling wel nog absurder. "Ik ben blij dat ik nog leef", zegt Wout van Aert als de Belg terugkeert in het Jumbo-Visma-kamp in het dal. De ploegbussen mochten de laatste klim van de dag niet op en dus moesten de renners de 17 kilometer lange Col du Grand Colombier na de finish zelf afdalen. Gewoon fietsend tussen de duizenden, verklede, soms beschonken wielerfans. Ook Dylan van Baarle, die 32 minuten deed over de afdaling (bergop zo'n 50 minuten), is blij dat hij veilig bij de bus staat. "Mensen kijken de andere kant op. Er komen nog fietsers omhoog, gaan fietsers naar beneden. Er lopen mensen op straat. Dat was niet leuk." 14 juli "Kijk, het is natuurlijk de veertiende van juli, de nationale feestdag, en mensen hebben toch een bakkie op", verklaart Van Baarle de gekte. "Die mensen houden geen rekening ermee dat wij nog naar de bussen moeten. Mensen zien het allemaal niet meer zo goed."

Dylan van Baarle is blij dat hij bij de bus is van Jumbo-Visma, nadat de renners zelf op de fiets de Grand Colombier af moesten fietsen na de dertiende etappe van de Tour de France. - NOS

Het komt vaker voor, een peloton dat zelf moet afdalen na een finish bergop. Het beeld is bekend: sterke klimmers die de etappe eerder voltooid hebben, fietsen gehuld in een windjackie dezelfde weg terug die ze zojuist omhoog zijn gekomen. In de afdaling komen ze de zwakkere klimmers uit het peloton, zwoegend op weg naar de streep, nog tegen. En soms zijn er de fans.

"Als er een paar duizend mensen op die berg staan en je moet met de fiets naar beneden, dan is dat niet altijd veilig. We zijn enkel gewapend met dit fluitje", zegt Van Aert. Van Baarle: "Dat zou beter georganiseerd kunnen worden." Maar hoe? "Goh, we hebben wel wat aankomsten bergop gehad waar meer politie was die de mensen aan een kant van de weg hielden", graaft Van Baarle in het geheugen. "Zodat wij op de linkerkant naar beneden kunnen. Dat is op zich wel te doen, maar vandaag heb ik weinig politie gezien. Meer politie zou al een hele hoop schelen."

