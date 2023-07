Politie vermoedt dat dragqueen Envy Peru is aangevallen om geaardheid, zoekt getuigen

De Amsterdamse politie vermoedt dat de geaardheid van Boris Itzkovich Escobar, bekend als dragqueen Envy Peru, heeft meegespeeld bij de mishandeling van afgelopen dinsdag. De politie roept getuigen op om zich te melden.

De 34-jarige Escobar, te zien in tv-programma's als Drag Race Holland en Make Up Your Mind, zat dinsdagmiddag in de bus richting het Centraal Station toen hij door vier jongens die tegenover hem zaten werd uitgescholden en beledigd.

Volgens de politie werd hij toen ook fysiek mishandeld en bedreigd met een metalen voorwerp. "Een vrouw in de bus neemt het volgens de man voor hem op, maar dit beweegt de vier mannen er niet toe om te stoppen", meldt de politie.

Politie zoekt vrouwen die te hulp schoten

Nadat de bus was aangekomen bij het station werd Escobar volgens de politie door de jongens achtervolgd. In de buurt van de controlepoortjes van het station werd hij vervolgens tegen de grond geschopt. Twee vrouwen schoten hem toen te hulp, waarna de jongens wegrenden. De politie wil graag met hen en andere mogelijke getuigen in contact komen.

Er is nog niemand aangehouden. Volgens de politie zijn de belagers jonge mannen in de leeftijd van 15 tot 22 jaar. Er wordt onderzoek gedaan naar het incident.

'Ik kan niet zwijgen'

Escobar liet na de mishandeling in een verklaring op Instagram weten dat hij erg geschrokken was, maar dat het verder goed met hem ging. Hij schreef dat hij op het moment van de mishandeling niet in drag was.

Hij heeft aangifte gedaan van de mishandeling en staat in contact met Roze in Blauw, het politienetwerk van de lhbti-gemeenschap, schrijft NH Nieuws. Escobar zei dat hij in eerste instantie twijfelde om aangifte te doen omdat hij een publiek persoon is. "Maar als trots lid van onze community en als Pride-ambassadeur kan ik niet zwijgen."

Over minder dan twee weken begint Amsterdam Pride, een viering van en manifestatie voor lhbti-rechten. De mishandeling laat volgens Escobar zien hoe belangrijk het is dat het evenement georganiseerd wordt. "Als mensen zich nog steeds afvragen waarom een pride nodig is in een land als Nederland, laat deze week een voorbeeld zijn waarom het nog heel hard nodig is."