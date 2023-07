Man mag thora en bijbel verbranden bij Israëlische ambassade in Stockholm

De politie in Stockholm heeft een man en twee medestanders toestemming gegeven om in het openbaar een bijbel en een thorarol te verbranden. Dat gebeurt morgen om 13.00 uur bij de ambassade van Israël. De man doet dat uit protest tegen de koranverbranding vorige maand bij een moskee door een christelijke migrant uit Irak.

De Thora bevat de voornaamste heilige boeken van het joods geloof. Deze boeken staan ook in de Bijbel.

Oproepen uit Israël

Israël heeft de regering van Zweden gevraagd in te grijpen. "Als president van Israël heb ik de verbranding van de Koran, heilig voor moslims overal ter wereld, veroordeeld", zegt president Herzog. "Ik ben diepbedroefd dat de joodse Bijbel, het eeuwige boek van het Joodse volk, nu hetzelfde lot wacht."

De Israëlische opperrabbijn Yitzhak Yosef verzoekt de Zweedse koning Carl Gustaf met klem om in te grijpen. "Als u dit voorkomt, geeft u een duidelijk signaal aan de wereld dat Zweden zich sterk tegen religieuze intolerantie keert en dat er in de beschaafde wereld geen plaats is voor dergelijke acties."

Geen wetten tegen godslastering

Het recht van demonstratie is in de Zweedse grondwet sterk verankerd. Wetten tegen godslastering zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw afgeschaft. Bij het geven van toestemming voor demonstraties kijkt de politie alleen of het kan plaatsvinden zonder dat de openbare veiligheid ernstig verstoord raakt of in gevaar komt.

De verbranding vorige maand bij een moskee in Stockholm leidde wereldwijd tot felle reacties. Dat was ook in januari al het geval, toen een extreemrechtse activist bij de Turkse ambassade een koran verscheurde en in brand stak.