Ontslagen bij KPMG om toetsfraude, commissaris Van Boxtel stapt op

De afgelopen vijf jaar zijn ruim honderd medewerkers van KPMG in Nederland per jaar betrokken geweest bij fraude met examens en trainingen. De accountant- en advies-multinational meldt dat op basis van intern onderzoek. Een handjevol mensen wordt ontslagen en twee topmannen zijn teruggetreden vanwege het schandaal.

Het gaat om het delen van antwoorden van toetsen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Roger van Boxtel, geeft aan dat hij een vrijwillige training "niet op correcte wijze" heeft afgerond. Daarom is hij sinds 25 juni teruggetreden. Vanwege zijn voorbeeldfunctie mag er "geen enkele ruimte bestaan voor twijfel aan mijn integriteit", zegt de voormalige minister van Binnenlandse Zaken.

Signalen gemist

Marc Hogeboom stapt op als hoogste bestuurder van de accountantstak. Hij wordt niet genoemd als betrokkene bij de fraude. Wel geeft Hogenboom aan dat hij "meer oog had moeten hebben voor de signalen dat er onderling antwoorden voor interne toetsen werden gedeeld. Daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid." Hogenboom blijft partner van KPMG.

De Autoriteit Financiële Markten wil zo snel mogelijk een gedragsverandering bij KMPG. "Ik ben geschokt door de omvang van deze examenfraude en door het feit dat dit door alle lagen van de organisatie speelt", zegt AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom. Het schandaal is volgens hem schadelijk voor het vertrouwen in de accountancysector.

Ook CEO van KPMG Stephanie Hottenhuis is naar eigen zeggen enorm geschrokken van de uitkomsten. "Het is onacceptabel dat dit is gebeurd." Het bedrijf zegt de oorzaak van het probleem te onderzoeken en daadkrachtig op te treden.

Andere strafmaatregelen

Een onbekend aantal betrokkenen bij de examenfraude heeft een sanctiemaatregel opgelegd gekregen. Dat kan bijvoorbeeld een "stevig gesprek" zijn, legt een KMPG-woordvoerder uit. De strafmaat hangt af van de functie van de medewerker en hoezeer de persoon betrokken was bij het uitwisselen van antwoorden.

Het grootste deel van de groep medewerkers heeft ongevraagd antwoorden gekregen, stelt de woordvoerder. Dat is bijvoorbeeld per e-mail gebeurd. "Als je zoiets krijgt dan moet je dat melden, maar dat hebben niet alle mensen gedaan."

Het onderzoek was ingesteld na onder meer een melding van een interne klokkenluider. Ook contact met toezichthouders en berichtgeving over vergelijkbare fraude bij andere accountantskantoren in het buitenland waren aanleiding voor het forensische onderzoek.