Wimbledon krijgt droomfinale tussen Djokovic en Alcaraz

Een ongenaakbare Novak Djokovic heeft voor de negende keer de finale van Wimbledon gehaald. De nummer één van de wereld uit Servië was heer en meester tegen de Italiaan Jannik Sinner: 6-3, 6-4, 7-6 (4). Djokovic speelt in zijn 35ste eindstrijd op een grandslamtoernooi tegen Carlos Alcaraz. De Spaanse nummer één van de wereld was in de andere halve finale veel te sterk voor de Rus Daniil Medvedev: 6-3, 6-3, 6-3. Alcaraz krijgt zondag in zijn eerste Wimbledon-finale kans op revanche voor zijn verloren kwartfinale op Roland Garros tegen de mondiale nummer twee uit Servië. Het slechte nieuws voor Alcaraz: Djokovic verloor in 2017 in de kwartfinales voor het laatst een partij op de All England Club (en dat kwam bovendien door een opgave).

Sinner geldt als de man die met onder anderen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Deen Holger Rune de toekomst van het tennis een gezicht moet geven. De 21-jarige Italiaan stond voor het eerst in de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi en de heersende opinie was vooraf dat hij het Djokovic (46 halve finales, waarmee hij het record van Roger Federer evenaarde) met zijn harde slagen best moeilijk kon maken. Maar niets was minder waar. Het verschil tussen Djokovic en Sinner was groot. De Italiaan kwam bovendien alleen laag geklasseerde opponenten tegen, de Fransman Quentin Halys was op plaats 79 de beste, en werd op weg naar de halve finale dus nooit op de proef gesteld tegen de absolute top. Kansen niet benut Sinner kreeg onder het gesloten dak van het Centre Court (Wimbledon kreeg ook op vrijdag met regenval te maken) in de openingsgame nog twee breekpunten, maar verzuimde die te benutten. Djokovic greep wel direct zijn kans en brak de slordig spelende Sinner in diens eerste servicegame. De verhoudingen veranderden daarna niet. Sinner was weliswaar van goede wil, toonde moed en balde af en toe de vuist na een goed punt. Maar de 36-jarige Djokovic bleef onverstoord tennissen.

Novak Djokovic in discussie met de umpire na zijn strafpunt in de halve finale tegen Jannik Sinner - Reuters

De Serviër hield op 2-1, 15-15 in de tweede set het hoofd koel toen hij een strafpunt kreeg. Djokovic zou in de ogen van de umpire op een hinderlijke manier hebben gekreund in de rally. Hij discussieerde heel even met de scheidsrechter, maar zag snel in dat dit zinloos was. Djokovic kreeg in dezelfde game ook een waarschuwing omdat hij te lang de tijd nam voor het serveren. Heel even leek hij van slag, maar Sinner vergat er gebruik van te maken door zijn enige breekpunt van de tweede set tegen de netband te slaan. Djokovic geeft geen krimp In de derde set bleef Sinner langer bij, maar hij speelde met zijn risicovolle spel wel telkens op het randje. De Italiaan zag Djokovic op 5-4 fouten maken en kreeg uit het niets twee setpunten op de service van de Serviër. Maar opnieuw gaf Djokovic geen krimp en hij maakte het Italiaanse buitenkansje onschadelijk. Sinner nam in de tiebreak een 3-1 voorsprong, maar verbleekte andermaal en kon op dit belangrijke moment niet zijn beste spel laten zien met onder meer drie onnodige fouten. Djokovic greep vervolgens resoluut de winst.

Frustatie bij Jannik Sinner in zijn halve finale tegen Novak Djokovic op Wimbledon - Reuters

Djokovic stond na afloop even stil bij het moment in de tweede set waarop hij een waarschuwing had gekregen voor het hinderen van een tegenstander. "Dit is volgens mij voor het eerst in mijn loopbaan dat dit mij is overkomen", zei de tennisser.

Misschien was het de echo van het dak. Novak Djokovic over het incident in de tweede set waarvoor werd gestraft door de umpire

Hij kreeg naar eigen zeggen een strafpunt omdat de umpire vond dat Djokovic in de rally extra lang aan het kreunen was. "Dit had het verloop van de partij kunnen veranderen. Ik voelde me na die beslissing ontzettend nerveus, maar herpakte mezelf." De Serviër tilde uiteindelijk niet te zwaar aan het incident. "Misschien was het de echo van het dak."

Carlos Alcaraz - AFP

Het echode daarna ook behoorlijk op het Centre Court bij vrijwel elke (vocale) uithaal van Alcaraz. De Spanjaard trakteerde Medvedev in de tweede halve finale op een masterclass frank en vrij tennissen. Alcaraz verloor in 2021 in de tweede ronde op Wimbledon van Medvedev en speelde toen zijn tweede partij ooit op gras. De destijds 18-jarige tennisser won toen welgeteld zeven games van de Rus. Dit keer waren de rollen omgedraaid. Medvedev voortdurend onder druk Alcaraz kon zijn favoriete tennis, domineren met de forehand en gevarieerd spelen, tentoonspreiden omdat Medvedev simpelweg kracht tekort kwam. Hij zette de Rus voortdurend onder druk en wachtte telkens geduldig af om de trekker over te halen.

Daniil Medvedev is te laat bij het net na een dropshot van Carlos Alcaraz - EPA

Pas in de derde set kwam er iets van strijd in de partij, maar dat kwam vooral omdat Alcaraz soms te frivool werd door onder meer een volley tussen zijn benen te slaan. En dat mislukte. Alcaraz brak Medvedev op 2-1 en 3-2, maar de geboren Moskoviet deed een game later steeds hetzelfde. De Spanjaard zat vervolgens tijdens de kantwissel op 4-3 schuldbewust en hoofdschuddend op zijn stoel, wetende dat hij zijn kop erbij moest houden. De 20-jarige Spanjaard bleek een snelle leerling, want hij wist Medvedev in de achtste game andermaal te breken en maakte de partij probleemloos af.

Carlos Alcaraz wordt gefeliciteerd door Daniil Medvedev - Reuters

Alcaraz stond direct na de wedstrijd nog even stil bij de 'moeizaam' verlopen derde set. "Het is heel moeilijk om een wedstrijd af te maken", legde hij uit. "Daniil knokte tot en met het einde, want we weten dat hij een enorme loper en vechter is. Ik moest agressief blijven spelen en dat heeft me ook de overwinning opgeleverd."

Het wordt heel erg moeilijk, maar ik ga vechten. Ik geloof erin dat ik hem hier op Wimbledon kan verslaan. Carlos Alcaraz over zijn finale tegen Novak Djokovic