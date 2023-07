Indrukwekkende Djokovic laat talent Sinner verbleken en haalt negende Wimbledon-finale

Het slechte nieuws voor Alcaraz of Medvedev: Djokovic verloor in 2017 in de kwartfinales voor het laatst een partij op Wimbledon (en dat kwam bovendien door een opgave).

De tennisser uit Belgrado neemt het zondag in de finale op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz of de Rus Daniil Medvedev, respectievelijk de nummer één en drie van de wereld. Zij spelen vrijdagmiddag de tweede halve finale.

Sinner kreeg onder het gesloten dak van het Centre Court (Wimbledon kreeg ook op vrijdag met regenval te maken) in de openingsgame nog twee breekpunten, maar verzuimde die te benutten. Djokovic greep wel direct zijn kans en brak de slordig spelende Sinner in diens eerste servicegame.

Maar niets was minder waar. Het verschil tussen Djokovic en Sinner was groot. De Italiaan kwam bovendien alleen laag geklasseerde opponenten tegen, de Fransman Quentin Halys was op plaats 79 de beste, en werd op weg naar de halve finale dus nooit op de proef gesteld tegen de absolute top.

De 21-jarige Italiaan stond voor het eerst in de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi en de heersende opinie was vooraf dat hij het Djokovic (46 halve finales, waarmee hij het record van Roger Federer evenaarde) met zijn harde slagen best moeilijk kon maken.

Djokovic kreeg in dezelfde game ook een waarschuwing omdat hij te lang de tijd nam voor het serveren. Heel even leek hij van slag, maar Sinner vergat er gebruik van te maken door zijn enige breekpunt van de tweede set tegen de netband te slaan.

De Serviër hield op 2-1, 15-15 in de tweede set het hoofd koel toen hij een strafpunt kreeg. Djokovic zou in de ogen van de umpire op een hinderlijke manier hebben gekreund in de rally. Hij discussieerde heel even met de scheidsrechter, maar zag snel in dat dit zinloos was.

Djokovic stond na afloop even stil bij het moment in de tweede set waarop hij een waarschuwing had gekregen voor het hinderen van een tegenstander. "Dit is volgens mij voor het eerst in mijn loopbaan dat dit mij is overkomen", zei de tennisser.

Hij kreeg naar eigen zeggen een strafpunt omdat de umpire vond dat Djokovic in de rally extra lang aan het kreunen was. "Dit had het verloop van de partij kunnen veranderen. Ik voelde me na die beslissing ontzettend nerveus, maar herpakte mezelf."

De Serviër tilde uiteindelijk niet te zwaar aan het incident. "Misschien was het de echo van het dak."