Verstopt oor Kipchoge stelt manager Hermens voor raadsel: 'Heel, heel vreemd'

"Ik heb geen enkele aanwijzing hoe dit gebeurd is", aldus Hermens. "Heel, heel vreemd. Na de race zijn we direct van alles gaan googelen en mensen gaan bellen om achter de oorzaak te komen, maar we weten het nog niet."

De fysieke problemen zijn voor Kipchoge extra zuur omdat er momenteel maar weinig wedstrijden op de agenda staan. De marathon van Londen was een van de weinige evenementen waar het licht op groen was gezet en voor de komende periode oogt de kalender ook akelig leeg.

Onderzoek in Nederland

Toch is dat maar bijzaak in het licht van Kipchoges gezondheid, weet Hermens. "Het belangrijkste is dat we erachter komen wat de oorzaak is. Maandag komt hij naar Nederland en wordt hij onderzocht door een specialist. Hopelijk weten we daarna wat er aan de hand is."

De marathon werd gewonnen door de Ethiopiër Shura Kitata Tola, die de Keniaan Vincent Kipchumba klopte in de eindsprint.