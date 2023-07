Rutte had zondagochtend een 'epifaan' moment: 'Het schoot in mijn hoofd, ik vertrek'

"Ineens schoot de overtuiging in mijn hoofd", "soms moet je je hart en buik volgen" en "het was een epifaan moment". Demissionair premier Rutte weet op zijn laatste persconferentie voor de zomervakantie zijn toehoorders te verbazen met zijn inkijkje in wat er vooraf ging aan zijn maandag aangekondigde besluit om na zeventien jaar de Haagse politiek te verlaten. Het was zondagochtend "ergens rond elf uur" en Rutte zat met twee vrienden koffie te drinken. Het ging totaal niet over politiek, aldus Rutte, een van die twee wist volgens hem niet eens dat het kabinet was gevallen. Buik Toen kwam dus dat 'epifane' moment, in het woordenboek omschreven als 'plotselinge, verwarrende openbaring'. Het is een christelijk begrip, maar wordt in een niet-godsdienstige betekenis ook in de moderne literatuur gebruikt. "Ik had opeens zoiets van: ik ga stoppen en toen heb ik dat in gang gezet", legt Rutte uit. Achter zijn besluit zitten volgens hem geen diepere rationele gedachten. "Soms moet je je hart en buik volgen. Als je dat probeert te rationaliseren... Het voelt goed." Kijk hier hoe Rutte praat over zijn besluit de Haagse politiek te verlaten

Maandag was Rutte nog beknopt over zijn besluit om de Haagse politiek te verlaten. Het is, zegt hij, geen rationeel doordacht besluit geweest. "Ik ben ook maar een raar mannetje". - NOS

De aankondiging van zijn vertrek, maandag vlak voor het begin van het debat over de val van zijn kabinet, kwam voor bijna de hele Tweede Kamer, Ruttes eigen kabinet en de parlementaire pers als een complete verrassing. Rutte zei dat er was gespeculeerd dat hij het kabinet had laten vallen om bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker te kunnen worden. "Mijn positie daaraan is volstrekt ondergeschikt. Zondag heb ik besloten dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen." Kijk hier hoe Rutte zijn besluit maandag bekend maakte

Mark Rutte stapt uit de politiek. In zijn verklaring voorafgaand aan het debat over de val van zijn vierde kabinet zei hij dat hij niet opnieuw lijsttrekker wordt van de VVD. - NOS