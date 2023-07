Kool blijft winnen in Ladies ​​​​​​​Tour en schrijft ook derde etappe op haar naam

Charlotte Kool heeft na de proloog en de eerste etappe ook de tweede rit in de Baloise Ladies Tour op haar naam gebracht. De 24-jarige DSM-renster behaalde in Zulte haar tiende overwinning van het seizoen.

In de etappe over 116,2 kilometer met start en finish in het Belgische Zulte moest Kool het doen zonder haar Britse lead-out Pfeiffer Georgi, die wegens ziekte niet meer van start ging. Dat bleek echter geen enkel gemis voor Kool, die haar sprint op 150 meter aanging en de rest met lengtes verschil klopte.

De Belgische De Keersmaeker ondernam in de laatste twintig kilometer nog een moedige poging een sprint te ontlopen, maar die werd op iets meer dan 5 kilometer in de kiem gesmoord door de DSM-ploeg.

In voetsporen Van Dijk en Vos?

De ronde door Nederland en België begon woensdag in Vlissingen, gaat zaterdag verder met een rit van het Zeeuwse Breskens naar Knokke-Heist en een tijdrit in de Belgische kustplaats en zondag is het Belgische Deinze de start en finish voor de slotetappe.

Dit is de negende editie van Baloise Ladies Tour, voorheen BeNe Ladies Tour. Vorige jaar won Ellen van Dijk en in 2017 en 2018 pakte Marianne Vos de eindwinst.