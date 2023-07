Voetballer Mendy (28) weer vrijgesproken van verkrachting en aanranding

Voetballer Benjamin Mendy is vrijdag door de Britse rechtbank opnieuw vrijgesproken van verkrachting en aanranding. De 28-jarige Fransman moest zich een kleine drie weken geleden verdedigen voor twee aanklachten.

Begin januari werd hij vrijgesproken van zeven van de negen aanklachten wegens verkrachting en seksueel misbruik.

Het tweede strafproces was nodig omdat de jury, bestaande uit zes mannen en zes vrouwen, in twee gevallen niet tot een unaniem oordeel kwam. Mendy heeft in het proces altijd ontkend ooit een vrouw tot seks te hebben gedwongen. Hij hield vol dat de vrouwen instemden.

De feiten speelden zich af tussen 2018 en 2021, onder meer terwijl er in Groot-Brittannië een lockdown van kracht was tijdens de coronapandemie. In zijn villa in Cheshire organiseerde Mendy (seks)feestjes.

Duurste verdediger

Mendy werd in 2017 de duurste verdediger ter wereld, toen hij voor 58 miljoen overstapte van AS Monaco naar Manchester City. In 2018 werd hij met Frankrijk wereldkampioen. Maar mede door blessures was de linksback niet erg succesvol bij de Citizens, voordat hij in opspraak kwam.

Door de aanklachten tegen hem maakte Mendy sinds augustus 2021 geen onderdeel meer uit van de Engelse ploeg. Zijn contract bij City liep eind juni af en werd niet verlengd.

Het is onbekend of Mendy nog op zoek gaat naar een nieuwe club.