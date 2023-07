Solo Kwiatkowski op Grand Colombier, verschil Pogacar en Vingegaard nog maar 9 tellen

Michal Kwiatkowski is de baas op de Col du Grand Colombier. De Poolse renner van INEOS kwam na een vroege vlucht solo aan op de klim van buitencategorie en won de dertiende etappe van de Tour de France. Het is de tweede ritzege in de Tour uit zijn carrière. Medevluchter Maxim van Gils werd op een kleine minuut tweede.

Daarachter weken Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar de hele dag niet van elkaars zijde, tot aan 500 meter van de finish. Toen stoof Pogacar in zijn witte trui weg bij geletruidrager Vingegaard.

De Jumbo-kopman haakte even aan, maar moest Pogacar toch loslaten op 200 meter van de top van de Colombier. Het verschil was op de streep vier seconden in Pogacars voordeel, die ook nog vier bonificatieseconden pakte omdat hij achter Van Gils als derde aankwam.

Vingegaard werd vierde en behoudt het geel, maar het gat met wittetruidrager Pogacar is geslonken naar slechts negen seconden. De bergtrui blijft van Neilson Powless en Jasper Philipsen is nog steeds de 'groene gast'.

