Verdachte aangehouden voor steekpartij Leiden, man (66) overleden en twee gewonden

De politie in Leiden heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij waarbij vanochtend een 66-jarige Leidenaar om het leven kwam. Twee andere slachtoffers raakten gewond, van wie één ernstig.

Na de aanval in Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn, waar verschillende hulporganisaties zijn gevestigd, sloeg de verdachte op de vlucht. Daarop heeft de politie een klopjacht georganiseerd, en is er urenlang door zwaarbewapende agenten en een politiehelikopter naar de man gezocht.

De verdachte is rond 15.00 uur aangehouden op de Langegracht in Leiden, niet ver van de Oude Rijn. De politie weet nog niet zeker of hij ook echt de dader is. Dat wordt nog onderzocht. Mensen die meer weten, wordt gevraagd om zich bij de politie te melden.

Doorzoeking

Over een motief voor de steekpartij is nog niets bekend. Er is een doorzoeking geweest in een nabijgelegen dak- en thuislozenopvang, maar daar is niets aangetroffen. Ook is niet bekendgemaakt of er überhaupt een verband is tussen de opvang en de nu opgepakte verdachte.

De slachtoffers van de steekpartij zijn volgens de voorzitter van het diaconaal centrum medewerkers. Voorzitter Bert Verweij zei eerder tegen Omroep West dat het gaat om een betaalde medewerker, een vrijwilliger en iemand die namens een andere hulporganisatie in het centrum werkt.