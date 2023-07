Kabinet verbiedt ontkenning Holocaust

Het wordt expliciet verboden om de Holocaust te ontkennen, bagatelliseren of goed te praten. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Discriminatie en racisme zijn al verboden en ook het ontkennen van de Holocaust was al strafbaar, maar het stond nog niet expliciet omschreven in de wet. Dat gebeurt nu wel. Er blijft een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar op staan.

Het expliciete verbod komt er op voorstel van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. "Ontkenning van dit soort gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid is helaas aan de orde van de dag. Zo zien we regelmatig dat het monster van het antisemitisme weer de kop opsteekt", zegt Yesilgöz. "Dit baart mij ontzettend veel zorgen en we mogen het niet onbeantwoord laten, want de les van de Holocaust is geen geschiedenisles."

Met het besluit geeft het kabinet uitvoering aan Europese verplichtingen. Het verbod geldt niet alleen voor holocaustontkenning. Ook andere beledigende vormen van vergoelijking, ontkenning of bagatellisering van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zijn hiermee expliciet verboden.

Rutte in 2009

In zijn beginjaren als VVD-leider toonde demissionair premier Rutte zich een tegenstander van een verbod op holocaustontkenning. In 2009 stelde hij voor om de vrijheid van meningsuiting te verruimen, waarmee holocaustontkenning ook mogelijk zou worden. Dat leidde tot veel commotie. Het kwam hem op kritiek te staan van onder meer Joodse organisaties en zijn eigen partij. Zijn voorstel heeft hij daarop ingeslikt.

Vandaag werd Rutte daar nog eens op gewezen op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. "Ik ben heel erg voor een zeer vrije vrijheid van meningsuiting, maar ik heb daar toen onhandige dingen over gezegd", zei Rutte nu. "Het is echt 14 jaar geleden, maar toch."

Inmiddels kijkt de vertrekkend VVD-leider anders naar een verbod op holocaustontkenning, gaf hij te kennen. "Ik kan hier helemaal mee leven. Ik sta hier helemaal achter."