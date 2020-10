Butler en gehavend Miami blazen NBA-finale nieuw leven in

Jimmy Butler en het gehavende Miami Heat hebben de NBA-finale nieuw leven ingeblazen door het derde duel met Los Angeles Lakers met 115-104 te winnen en hun achterstand terug te brengen tot 1-2.

"Ik denk dat we ons realiseerden dat we hier thuis horen", zei Butler, uitblinker bij Miami met 40 punten. "Ze zijn te verslaan als wij doen wat we moeten doen."

Bij Miami deden Bam Adebayo en Goran Dragic opnieuw niet mee vanwege een blessure. Het team dat als eerste vier zeges behaalt in de finale mag zich de nieuwe NBA-kampioen noemen.

In het derde kwart ging het bijna mis voor de Heat. Ze verspeelden een voorsprong van veertien punten en leken rijp voor de slacht. Toch kwamen ze onder aanvoering van Butler bovendrijven in het vierde kwart.

"Ik vond Jimmy fenomenaal", zei LeBron James. Het basketbalicoon bleef zelf op 25 punten steken voor de Lakers.