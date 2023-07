Negatief zwemadvies in Dordrechtse recreatieplas vanwege pfas

De provincie Zuid-Holland geeft vanwege de pfas-concentraties een negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden in Dordrecht. Het giftige pfas kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De recreatieplas ligt een paar kilometer van de fabriek van chemiebedrijf Chemours.

De gemeten waarden in de plas in Nationaal Park De Biesbosch zijn volgens de provincie niet direct verontrustend, maar het RIVM adviseert wel nader onderzoek. Daar geeft de provincie gehoor aan.

Uit voorzorg

"Het onderzoek moet uitwijzen of zwemmen in Merwelanden voldoende veilig is. We geven dus uit voorzorg een negatief zwemadvies", zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland.

Bij dertien zwem- en recreatieplassen in de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland is onderzocht of er veilig gezwommen kan worden. De plassen zijn vergeleken met recreatieplas Berkendonk in Helmond, een plas waar ook volgens nieuwe, strengere normen veilig gezwommen kan worden.

In twaalf plassen was de pfas-concentratie gelijk aan of lager dan in Berkendonk. In die plassen kan dus gewoon gezwommen worden. In Merwelanden is de concentratie hoger en is nader onderzoek nodig. Het onderzoek duurt ongeveer vier weken.

Bij een overmatige blootstelling aan pfas kunnen de stoffen volgens het RIVM effect hebben op het immuunsysteem, op cholesterol in het bloed en op de lever en kunnen ze kanker veroorzaken.

Eind juni werd al bekend dat de pfas-waarden in water rond de Chemours-fabriek in Dordrecht schrikbarend hoog zijn. Uit metingen door Waterschap Rivierenland bleek dat de concentraties in het hele gebied "ver boven de norm" liggen die het RIVM veilig acht.