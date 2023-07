Voetbalwereld reageert op emotioneel interview Alli: 'Ongelofelijk dapper'

Een verrassend open interview donderdag met Dele Alli op het YouTube-kanaal van The Overlap, waarin de Engelse voetballer van Everton uitgebreid ingaat op zijn verschrikkelijke jeugd. Seksueel misbruik, het handelen in drugs en een verslaving aan slaappillen. Ook is Alli tegenover zijn gastheer, oud-international en voetballegende Gary Neville, eerlijk over zijn mentale problemen die uit zijn ellendige jeugd zijn voortgekomen. Het gesprek bij The Overlap maakt veel tongen los in Engeland. Alli was tot en met 2019 regelmatig international van Engeland en bovendien jarenlang een dragende speler van Tottenham Hotspur. Brede steun voor Alli Prins William en Prinses Kate van het Verenigd Koninkrijk laten weten blij te zijn dat Alli zich uitspreekt. "Praten over mentale gezondheid is geen teken van zwakheid. Laten we het gesprek gaande houden. We steunen je allemaal en wensen je het beste."

De problemen van Alli begonnen toen hij nog maar zes jaar was. Zijn moeder was verslaafd aan alcohol en haar partner misbruikte Alli. In de jaren die volgden begon hij met roken en op zijn achtste handelde hij al in drugs. Geadopteerd Toen hij twaalf jaar was, werd Alli geadopteerd door een pleeggezin. "Als god mensen heeft geschapen, waren zij het. Ze waren fantastisch en hebben me enorm geholpen", zegt hij in het interview met Neville.

Ondanks de goede zorgen, verdwenen de problemen niet allemaal. Alli raakte verslaafd aan slaappillen. Hij gebruikte ze naar eigen zeggen om "aan de realiteit te ontsnappen". Op een gegeven moment overwoog de toen 24-jarige speler zelfs te stoppen met het najagen van zijn droom: voetballen. In het interview met Neville vertelt Alli dat hij in een kliniek heeft gezeten om van zijn verslaving af te komen. Reactie Kane en Lineker Harry Kane, die bij Tottenham en het nationale elftal jarenlang met Alli samenspeelde, zegt trots te zijn. "Ik ben trots op Dele, omdat hij zich uitspreekt en zijn ervaring deelt om anderen te helpen." Oud-international Gary Lineker sluit zich daarbij aan. "Het is erg krachtig en dapper."

Ook de Engelse spelersvakbond PFA vindt het "ongelofelijk dapper om zo'n verhaal zo eerlijk te vertellen". "Dat Dele met zulke openheid spreekt, zal een verschil maken. En zijn verlangen om zijn eigen ervaring te gebruiken als inspiratie voor anderen - binnen en buiten het voetbal - is iets waar hij extreem trots op mag zijn." Neville, die duidelijk onder de indruk is van het verhaal, liet na het interview weten het moeilijk te vinden om woorden te vinden. "Het is het meest emotionele, moeilijke en tegelijk inspirerende gesprek dat ik ooit in mijn leven heb gehad."

Correspondent Fleur Launspach: misbruik slaapmedicatie breder probleem "De toenemende druk en het verwachtingspatroon waar voetballers, vaak al op zeer jonge leeftijd, mee te maken krijgen is alom bekend. Maar het bespreekbaar maken van de mentale gezondheid die hier onder kan lijden, lijkt in de voetbalwereld soms nog taboe", zegt Fleur Launspach, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. "Alli's verhaal zwengelt ook de discussie aan over het misbruik van slaappillen in de topsport. Adrenaline, zenuwen, druk voelen om in topvorm te zijn voor een wedstrijd. Spelers die medicatie vragen om te kunnen slapen, dat is iets waar Premier League-clubs aangeven in toenemende mate mee te maken te krijgen. In het geval van Alli leidde dat tot een verslaving." "Zijn interview maakt de slaapmedicatieproblematiek in de sport nu ook bij het grotere publiek bekend. Alli hoopt dat het zal leiden tot meer aandacht en begeleiding rondom dit onderwerp in de topsport."