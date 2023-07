Timber begint bij Arsenal: 'Kriebels in mijn buik? Ja, wel een beetje'

Vorige week nam Timber afscheid bij Ajax. "Ik heb een goede tijd gehad daar, ik begin de club zelfs vandaag al wel een beetje te missen."

Afgelopen transferzomer, toen de verdediger ook in belangstelling stond van grote clubs, koos Timber ervoor in Amsterdam te blijven. "Ik heb een goed gesprek gehad met Sven Mislintat (technisch directeur, red). Hij vond het mooi dat ik toen bleef. Daarom hebben ze deze zomer meegewerkt aan een transfer."

'Hoop ooit terug te keren bij Ajax'

De Amsterdammers draaiden een teleurstellend seizoen. De landskampioen van 2022 speelde weinig klaar in Europa, de bekerfinale werd verloren en Ajax werd derde in de eredivisie. Dat was voor Timber geen reden om nog een seizoen te blijven en iets recht te zetten.

"Ik ben blij met wat ik heb meegemaakt, dat hoort ook bij het stukje topvoetbal. Ik laat Ajax achter met een trots gevoel. Met de hoop om nog eens terug te keren ooit."