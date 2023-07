Rutte weer naar Tunesië met Meloni en Von der Leyen voor migratiedeal

Op lange termijn kan het Noord-Afrikaanse land 900 miljoen euro aan financiële steun krijgen, nu krijgt het al 150 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor investeringen in handel en energie zodat de Tunesische economie verbetert.

Zij ontmoeten daar in de hoofdstad Tunis wederom president Kais Saied. Afgelopen juni werden de eerste stappen gezet naar een migratiedeal. De EU beloofde toen grote investeringen te doen. In ruil daarvoor moet Tunesië zich inzetten voor betere grensbewaking en mensensmokkel aanpakken.

Tunesië is het belangrijkste doorreisland voor mensen die naar Europa willen, mede vanwege de gunstige ligging. De helft van de migranten die dit jaar in Italië aan land kwamen, was via Tunesië gereisd.

Na afloop van het eerste bezoek zei Rutte dat de EU-leiders en de Tunesische president Saied "uitstekende gesprekken" met elkaar hadden gehad, maar tot een definitief akkoord was het niet gekomen. Dit weekend gaan die gesprekken verder.

Demissionair premier Rutte wilde op zijn wekelijkse persconferentie nog niet vooruitlopen op de uitkomst van het overleg. "Als ik er nu wat over zeg, kan dat het proces beïnvloeden.", aldus Rutte.

In deze korte explainer leggen we uit waarom de discussie over migratie binnen de EU nog altijd doorgaat: