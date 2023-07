Luiten hoopt in 'superseizoen' op Ryder Cup en Spelen, ondanks 'belachelijke eis'

Na een periode met mentale problemen is golfer Joost Luiten weer terug. Zelfs deelname aan de Ryder Cup behoort tot de mogelijkheden. - NOS

"Dat is een reëel doel, denk ik", weegt Luiten zijn kansen om met de beste twaalf Europese golfers te strijden tegen de sterkste twaalf Amerikanen. Hij was deze week bij een barbecue met teamcaptain Luke Donald en andere spelers die kans maken. "Daar word je niet zomaar voor uitgenodigd, lijkt me. Dat zijn de jongens die er goed voor staan." Luiten past daartussen. Met zes toptien-noteringen en vier podiumplaatsen hoort hij dit jaar bij de best presterende golfers in Europa. Mentale problemen Het contrast met een jaar geleden is groot. Toen kampte Luiten met mentale problemen als gevolg van een mentale blokkade bij het chippen. Dit jaar mengt hij zich in de strijd om toernooizeges.

Een belachelijke eis. Het bewijst maar weer dat ze bij NOC*NSF vrij weinig verstand van golf hebben. Joost Luiten

In München en op de Britse Masters glipte de zege op de slotdag door zijn vingers. Winnen op de Europese Tour blijft "onwijs moeilijk", merkt Luiten, wiens laatste overwinning dateert van 2018. "Dat is het enige smetje, dat ik nog niet heb kunnen winnen. Zeker in Duitsland had ik moeten winnen, dat deed pijn. Ik kan niet ontkennen dat ik onwijs zenuwachtig was. Ik maakte een paar kleine foutjes, dat kostte me de kop." "Het is altijd een combinatie van factoren, waar spanning en druk zeker een deel van zijn. Als ik nog een keer in die positie kom, ga ik er misschien anders mee om. Dat is de les die je moet trekken."

Joost Luiten grijpt in München net naast de titel - ANP

Luiten: "Ik zal de komende maanden onwijs goed moeten spelen. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die naar de Ryder Cup wil. Met nog een paar van zulke resultaten kan het hard gaan. Maar uiteindelijk gaat het in de sport ook om winnen." Hopen op Parijs Zijn volgende grote doel wacht volgende zomer in Parijs. Luiten hoopt er, na Rio 2016, voor de tweede keer bij te zijn op de Olympische Spelen. Ook daar moet hij zich voor zien te kwalificeren, een plek in de top-100 van de wereld wordt geëist door NOC*NSF. "Een belachelijke eis", stelt de huidige nummer 152 van de wereldranglijst. "Het bewijst maar weer dat ze vrij weinig verstand van golf hebben." Een goede vijftig plekken stijgen, ziet Luiten wel lukken. In zijn huidige vorm gaat het snel, begin dit jaar hoorde hij niet eens bij de beste 400.

Golfer Joost Luiten hoopt in Parijs voor de tweede keer deel te nemen aan de Olympische Spelen, maar moet dan wel stijgen op wereldranglijst: 'Een belachelijke eis'. - NOS