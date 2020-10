Veiligheidsberaad: vanaf nu 'strakke, landelijke regie' • Trump verlaat straks ziekenhuis

Er moet een strakke, landelijke regie komen bij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is afgesproken in het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten. De burgemeesters waren vanavond bijeen in Utrecht.

De Leidse burgemeester Lenferink zei na afloop dat er geen concrete maatregelen zijn afgesproken. Een eventuele mondkapjesplicht, waar sommige burgemeesters voorafgaand aan het overleg op hadden aangedrongen, is niet aan de orde geweest. Ook over een avondklok is het niet gegaan.

Er zijn alleen afspraken gemaakt over de manier waarop de volgende stappen worden gezet in de strijd tegen het virus. Lenferink benadrukte dat het altijd even duurt voordat de effecten van nieuwe maatregelen zichtbaar zijn. Op basis daarvan kijken we dan hoe het verder moet, zei hij.