Tanken over de Duitse grens even niet mogelijk •'Italië scherpt coronaregels weer aan'

Bijna 12 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, krijgt te maken met complicaties aan het hart, zoals hartritmestoornissen. Van hen krijgt 7 procent een longembolie. Dat blijkt uit een internationale registratie van 3011 patiënten in vooral Nederlandse ziekenhuizen. De studie, die later deze maand wordt gepubliceerd, laat zien dat ongeveer een derde van de ernstig zieke patiënten vóór de ziekenhuisopname al leed aan een hart- of vaatziekte. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte patiënten is 67 jaar. Ruim 60 procent van hen was man.

Onderzoeksleider Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht relativeert de uitkomsten. Onregelmatige hartslag komt veel voor bij ouderdom en bij andere infectieziektes. "We waren bang dat er veel ontstekingen aan de hartspier zouden zijn, die zijn er bijna niet. Als je kijkt naar de getallen zelf, vinden we het wel meevallen."

De resultaten van het onderzoek komen uit het zogeheten Capacity-register, waarin ziekenhuizen medische gegevens over coronapatiënten kunnen opnemen. Die registratie is een initiatief van het UMC Utrecht en is mede ontwikkeld door onder meer de Hartstichting en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Inmiddels doen meer dan zeventig ziekenhuizen uit dertien landen aan het project mee, waaronder België, Groot-Brittannië, Spanje en Egypte.