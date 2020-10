Artsen: Trump niet helemaal hersteld, maar kan weg • Burgemeesters: liever plicht mondkapjes

In Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, gelden vanaf woensdag geen coronamaatregelen meer. Dat betekent dat die dag vanaf 23.59 uur bijeenkomsten met meer dan honderd mensen weer zijn toegestaan en dat bezoekers van bars en restaurants geen afstand meer hoeven te houden. In Auckland is dan, net als in de rest van het land, de laagste alarmfase van kracht.

Nadat het land het virus de baas was geworden, stak corona in augustus in Auckland weer de kop op. De regering kondigde daarom alleen voor die stad restricties aan.

De regering zegt nu dat de tweede golf vrijwel volledig voorbij is. "We weten voor 95 procent zeker dat we de uitbraak in Auckland bedwongen hebben", zei premier Ardern. "Covid-19 blijf nog maanden onder ons. Maar we mogen wel even stilstaan bij deze mijlpaal."

In totaal zijn in Nieuw-Zeeland 'slechts' 1499 coronabesmettingen geregistreerd en 25 mensen aan de gevolgen ervan overleden.