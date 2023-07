India lanceert raket voor landing op de zuidpool van de maan

India heeft een raket gelanceerd naar de maan. De Chandrayaan-3 is onbemand en richt zich op de zuidpool van de maan. Daar is nog nooit een maanlander neerzet.

Rond 11.00 uur werd de raket vanaf het eiland Sriharikota gelanceerd. Het ruimtevoertuig zal ruim een maand onderweg zijn.

Onderzoek naar schaduwdelen

Als het de Chandrayaan-3 lukt om een zachte landing te maken, begint er een onderzoek naar de delen van de zuidpool van de maan die altijd in de schaduw liggen.

Aan boord is een roverwagentje waarmee over de maan wordt gereden om foto's te maken en data te verzamelen. India wil onder andere meer te weten komen over maanbevingen, en ook over mineralen en stoffen aan het oppervlak zoals ijs.

Een landing op de maan is niet vanzelfsprekend. India deed in 2019 een poging met een voorganger van de Chandrayaan-3. Deze maanlander sloeg te pletter.

Met de Chandrayaan-1 vond India in 2008 het bewijs dat er water en ijs aanwezig zijn op de maan. Deze maansonde vloog bijna een jaar lang rond de maan, maar landde er niet.

Mocht de Chandrayaan-3 het maanoppervlak bereiken, dan zal India het vierde land worden dat een raket heeft laten landen op de maan. De Verenigde Staten, China en de voormalige Sovjet-Unie gingen India voor.