Tweelingszussen De Brouwer naar WK-finale synchroonzwemmen

Synchroonzwemsters en tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer hebben zich bij de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka geplaatst voor de finale van de technische uitvoering. Het koppel gaat met een score van bijna 260 (259,9635) punten als vierde door naar de eindstrijd.

De Chinese tweelingzussen Liuyi en Qianyi Wang behaalden in de voorronde ruim 280 punten en waren daarmee verreweg het beste. De finale van de technische uitvoering staat zondag op het programma.

Weer samen

Het is voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021 dat de 24-jarige Noortje en Bregje weer samen in wedstrijdverband in actie komen. Eerstgenoemde was lange tijd uit de roulatie door een schouderoperatie en de daaropvolgende revalidatie.

Bregje de Brouwer vormde toen een duo met Marloes Steenbeek. Op de Europese Spelen in het Poolse Krakau vorige maand behaalde dat duo zilver bij de technische uitvoering.

Steenbeek en Bregje de Brouwer komen bij de WK wel als koppel in actie in de vrije kür. Daar mogen de zwemsters, in tegenstelling tot de technische uitvoering, een eigen invulling aan geven. De voorronde daarvan is volgende week dinsdag.