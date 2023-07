Nieuwe advocaten Taghi vragen verder uitstel proces

De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen de garantie dat ze niet worden afgeluisterd tijdens overleg met Inez Weski, de voormalige advocaat van Taghi. Ook vragen ze negen maanden de tijd om zich in te lezen in het Marengo-proces.

Dat bleek vandaag tijdens een nieuwe zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Weski werd in april gearresteerd op verdenking van het doorspelen van informatie van en naar Taghi. Ze is inmiddels weer vrij, maar moest door haar aanhouding de verdediging neerleggen.

Haar opvolgers plaatsten vandaag veel vraagtekens bij de gang van zaken rond Weski. Volgens een van Taghi's nieuwe advocaten, Arthur van der Biezen, wordt ze verdacht van het doorgeven van informatie tussen het moment dat Taghi werd opgepakt en maart 2021.

'Procesmanipulatie'

Van der Biezen vroeg zich af waarom Weski dan pas twee jaar later is aangehouden, terwijl het Marengo-proces nog liep. Hij sprak van mogelijke "procesmanipulatie" door het Openbaar Ministerie.

"De vraag is ook of er onbespied overleg mogelijk is met mevrouw Weski. Wij willen gebruik maken van haar ideeën, strategie en achtergrondkennis, maar ik heb geen zin om daarover te discussiëren als dat allemaal opgenomen wordt."

Van der Biezen eiste garanties van het OM dat de nieuwe advocaten niet worden afgeluisterd als ze met Weski overleggen. Het OM heeft daar nog niet op gereageerd. Een van de andere nieuwe raadslieden, Sjoerd van Berge Henegouwen, vroeg de rechtbank om negen maanden uitstel om zich in te kunnen lezen. "Dat is nog schappelijk", zei hij.

Vonnis

De rechtbank moet nog beslissen hoeveel tijd de nieuwe advocaten van Taghi krijgen om zich het dossier eigen te maken, maar dat er flinke vertraging optreedt staat wel vast. Vorige week meldde de rechtbank al dat het niet gaat lukken om in oktober uitspraak te doen.

Wanneer er dan wel een vonnis komt, werd vandaag niet duidelijk. De rechtbank wilde er nog niets over zeggen, tot ergernis van veel advocaten. "Ik was van plan om in 2035 met pensioen te gaan en ik vroeg me af of er dan al een vonnis ligt", sneerde advocaat Jan-Hein Kuijpers van een van de verdachten in het Marengo-proces.

Meerdere raadslieden eisten daarom dat hun cliënten worden vrijgelaten. Sommige verdachten zitten inmiddels al meer dan vijf jaar in voorarrest. Dat tegen een aantal van hen levenslang is geëist, mag volgens de advocaten geen belemmering zijn hen vrij te laten tot de uitspraak. De rechtbank zal daar later over beslissen.