Ook vicepremier Carola Schouten (CU) verlaat de politiek

ChristenUnie-prominent Carola Schouten (45) verlaat de politiek zodra er een nieuw kabinet is. Ze wil haar periode als demissionair vicepremier en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen nog afmaken.

In een verklaring laat ze weten dat ze twaalf intensieve jaren in de Haagse politiek achter de rug heeft. "Er staat een nieuwe generatie klaar waarvan ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is."

Eerder deze week kondigden andere pijlers van het kabinet-Rutte IV hun vertrek al aan: Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). Wopke Hoekstra (CDA) liet weten geen partijleider meer te willen zijn en ook geen toekomst in de Tweede Kamer te zien, maar hij sluit een terugkeer als minister niet uit. Het politieke landschap zal dus drastisch veranderen.

Schouten kwam in 2011 in de Tweede Kamer. In 2017 werd ze vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Rutte III. In die functie kreeg ze te maken met de stikstofcrisis en de boerenprotesten die daarop volgden.

Pensioenwet

Onlangs is haar nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer aangenomen. Daardoor gaat het Nederlandse pensioenstelsel grondig op de schop. Het gaat om de grootste sociale hervorming in decennia.

Ze was twee keer de secondant van toenmalig partijleider Gert-Jan Segers, bij de formatie van het kabinet-Rutte III en IV. Segers vindt dat zij "op cruciale momenten steeds het verschil heeft gemaakt". "Bij het moeilijkste werk in Den Haag en tijdens de zwaarste onderhandelingen ging Carola namens de ChristenUnie altijd voorop."

Schouten geldt binnen de ChristenUnie als een politiek zwaargewicht. In het Nederlands Dagblad maakt partijleider Mirjam Bikker "een diepe buiging" voor haar. Ze roemt Schouten als "een krachtige politica, bevlogen voor de mensen die dat het hardst nodig hebben en een voorbeeld voor veel jonge vrouwen".

Inmiddels heeft ook demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) laten weten dat hij iets anders gaat doen. Hij zegt tegen De Telegraaf dat hij misschien wel een boek gaat schrijven.