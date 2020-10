Faillissement dreigt voor Stint-fabrikant, alle personeel ontslagen

Het bedrijf achter de Stint is zo goed als failliet, zegt eigenaar Edwin Renzen tegen de NOS. De maker van de elektrische bolderkar kan niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen en heeft daarom al het personeel ontslagen.

In 2018 kwamen bij een ongeluk met de Stint in Oss vier kinderen om het leven. Ongeveer een maand later haalde minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het voertuig van de weg. Ze zei dat ze de Stint weer zou goedkeuren zodra was vastgesteld dat het voertuig veilig was.

Renzen zegt dat hij de afgelopen jaren alles heeft gedaan om de opvolger van de Stint, de BSO Bus, aan de veiligheidseisen te laten voldoen. Toch oordeelde Van Nieuwenhuizen in juli dat ze nog een extra onderzoek wilde laten doen om de veiligheid te garanderen.

Steeds strengere eisen

Volgens Renzen heeft de minister het proces de afgelopen jaren continu vertraagd en de veiligheidseisen steeds verder aangescherpt. Daarom zit hij zonder inkomsten en moet hij het personeel ontslaan, zegt de ondernemer. Volgens hem was het bedrijf vlak voor het ongeluk nog 20 miljoen euro waard.

Minister Van Nieuwenhuizen zegt tegen de Volkskrant dat ze het ongeduld van de fabrikant begrijpt, maar ze herhaalt dat "zorgvuldige besluitvorming en de verkeersveiligheid boven snelheid en innovatie gaan".

De Stint-eigenaar zegt dat het concept van de elektrische bolderkar voor de kinderopvang wel blijft bestaan. Als Van Nieuwenhuizen het voertuig goedkeurt, dan wil Renzen de productie weer opstarten. Volgens hem is de kinderopvangbranche achter de Stint blijven staan en zijn bestellingen voor 1500 voertuigen in de orderportefeuille blijven staan.

Bedrijf nog verdacht

Twee jaar na het ongeluk is het bedrijf nog steeds verdacht. Het Openbaar Ministerie zegt nog onderzoek te doen naar de bedrijfsadministratie. Eind 2018 deed het OM een inval bij meerdere bedrijven en de woning van Renzen.

Het OM maakte deze zomer bekend dat de oorzaak van het ongeluk een raadsel blijft. In het strafrechtelijk onderzoek is geen technisch mankement, geen storing en ook geen menselijke fout naar voren gekomen.

Donderdag praat de Tweede Kamer weer over een mogelijke terugkeer van de Stint op de openbare weg. Renzen zegt te vrezen dat de minister daar opnieuw op uitstel aanstuurt.