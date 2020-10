Faillissement dreigt voor Stint-fabriek

Het bedrijf achter de Stint is zo goed als failliet, zegt eigenaar Edwin Renzen in de Volkskrant. De maker van de elektrische bakfiets heeft al het personeel ontslagen en kan niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen.

Renzen noemt het bitter omdat de opvolger van de Stint, de BSO Bus, volgens hem klaar is om de weg op te gaan. Minister Van Nieuwenhuizen verraste hem echter in juli met de mededeling dat ze nog een extra onderzoek wil laten doen om de veiligheid te garanderen.

De ondernemer vindt dat de minister "aan het eind van de wedstrijd plotseling de spelregels verandert". Volgens hem voldoet de BSO Bus aan de Europese richtlijnen en hebben ook TNO en de RDW groen licht gegeven.

Politiek gevoelig?

Renzen speculeert dat de minister geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de terugkeer van de Stint op de weg. Vanwege het ongeluk in Oss in 2018, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, ligt dat politiek gevoelig. "Ik kan het niet onderbouwen maar dat gevoel krijg ik door de manier waarop deze procedure is verlopen", zegt hij in de krant.

"Als je op dit punt in het proces nog eens gaat uitstellen, dan wil je niet dat de Stint terugkomt op de weg. Maar zeg dat dan." Renzen heeft zestig nieuwe Stints rijklaar. In totaal kreeg hij van de kinderopvangbranche 1500 bestellingen binnen.

In de krant zegt minister Van Nieuwenhuizen het ongeduld van de fabrikant te begrijpen, maar ze herhaalt dat "zorgvuldige besluitvorming en de verkeersveiligheid boven snelheid en innovatie gaan".