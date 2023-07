Vanavond op tv: Gevolgen extreme hitte • Eicellen invriezen: de baas betaalt

Extreme hitte

Italië, Spanje en Frankrijk, maar ook Duitsland en Polen hebben te maken met een intense hittegolf. Het kan zijn dat ergens - mogelijk op Sicilië en Sardinië - 48 graden Celsius wordt bereikt, de hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa. De hitte zijn een onmiskenbaar teken dat het klimaat in die landen verandert.

In Nederland is het aantal overleden mensen hoger dan verklaarbaar is door gebruikelijke schommelingen in de cijfers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek legt een verband met de hitte: afgelopen juni was de warmste juni ooit gemeten, zo'n 3 graden warmer dan normaal. Uit onderzoek bleek al eerder dat de sterfte stijgt bij hogere temperaturen, zegt het CBS.