Tadic praat met Ajax over ontbinding contract, laatste speler succesteam 2019

Aanvoerder Dusan Tadic speelt komend seizoen zeer waarschijnlijk niet meer bij Ajax.

De 34-jarige Servische aanvaller is in gesprek met de Amsterdammers om zijn tot medio 2024 lopende contract te ontbinden. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving in Voetbal International en De Telegraaf. Ajax wilde vrijdagochtend niet reageren.

Tadic heeft er vijf seizoenen in Amsterdam opzitten en won daarin drie landstitels, twee KNVB-bekers en de Johan Cruijff Schaal. In 2019 bereikte hij met Ajax de halve finale van de Champions League. Tadic is de laatste speler uit dat team van succescoach Erik ten Hag die nog bij de club zit. Met 105 goals en 112 assists in 241 duels was hij van onschatbare waarde voor Ajax.

Meningsverschil

Reden voor de breuk lijkt een meningsverschil over het transferbeleid van de Amsterdammers. De onvrede van de aanvoerder werd deze week duidelijk toen hij niet met de selectie op het trainingsveld verscheen. Tadic en zijn zaakwaarnemer zaten om tafel met Sven Mislintat, de technisch directeur van Ajax.

Tadic is van mening dat de huidige selectie te weinig kwaliteit herbergt en er dus (top)spelers gehaald moeten worden.