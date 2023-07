Levenslang voor moorden op zorgboerderij Alblasserdam en in Vlissingen

De rechtbank in Rotterdam heeft John S. een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moorden op een meisje en een vrouw op een zorgboerderij in Alblasserdam. Hij is ook veroordeeld voor de moord op een schoenmaker in Vlissingen, twee dagen eerder. Het OM eiste vorige maand 30 jaar cel met tbs.

De rechtbank stelt dat met een combinatievonnis, een tijdelijke gevangenisstraf met tbs, een veilige terugkeer in de samenleving niet kan worden gegarandeerd. De rechter vindt dat een tijdelijke straf geen recht doet aan de gepleegde misdrijven, daarom is levenslang "de enige passende straf in deze zaak".

"U bent twee minuten op het terrein van de zorgboerderij geweest", zegt de rechter. "Twee minuten die het leven van velen voorgoed op zijn kop hebben gezet en eigenlijk met geen pen zijn te beschrijven. Met deze gruwelijke daden brengt u kolossaal leed toe."

De rechter vervolgt: "Het geweld en de koelbloedigheid die zich manifesteerden zijn angstaanjagend." De rechter vergelijkt de moorden met liquidaties. "De ernst is buitenproportioneel groot. Het verdriet van velen is niet te overzien en de maatschappelijke impact is enorm."

Advocaat wilde korte celstraf

S. stond vorige maand terecht voor drievoudige moord, twee pogingen tot moord, bedreiging en verboden wapenbezit. De rechter acht alle beschuldigingen bewezen. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand een gevangenisstraf van dertig jaar met tbs en dwangverpleging.

Volgens zijn advocaat had S. geen concreet plan, was er geen sprake van voorbedachte raad en zou hij dus niet voor moord veroordeeld moeten worden. De raadsman pleitte voor een zo kort mogelijke gevangenisstraf, zodat hij zo snel mogelijk met een tbs-behandeling kan beginnen.

Getuigen bloedbad

De 39-jarige S. uit Oud-Alblas schoot in mei vorig jaar een 34-jarige medewerker van zorgboerderij Tro Tardi en een 16-jarig meisje dat daar te gast was dood. Daarbij raakten ook een 12-jarige jongen en een vrouw van 20 zwaargewond.

Een paar dagen daarvoor had S. een schoenmaker in Vlissingen gedood om zijn pas aangeschafte wapen te testen.

Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad op de zorgboerderij en vluchtten het weiland of de stallen in. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden in een park in Alblasserdam. Hij had zelf 112 gebeld en bekende direct.

Hij was zelf cliënt geweest op de zorgboerderij, waar hij niet meer mocht komen omdat hij daar in 2017 een korte relatie met een jong meisje had gehad.