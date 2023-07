Dode en gewonden bij steekpartij Leiden

Bij een steekpartij in het centrum van Leiden is een man van 66 om het leven gekomen. Twee andere slachtoffers raakten gewond, van wie één ernstig.

De aanval was in het Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn. In die kerkelijke instelling zijn verschillende hulporganisaties gevestigd.

De slachtoffers zijn medewerkers van het hulpcentrum, meldt Omroep West. Volgens de voorzitter gaat het om een betaalde medewerker, een vrijwilliger en iemand die er werkt namens een andere hulporganisatie.

De politie is op zoek naar de verdachte. Het is een donker getinte man met kort haar, die gewond is aan zijn hoofd. De politie vraagt mensen om naar hem uit te kijken, maar hem niet te benaderen. Boven de stad cirkelt een politiehelikopter. Ook is er een arrestatieteam in het centrum.

Aan het begin van de middag was er een doorzoeking in een nabijgelegen dak- en thuislozenopvang, maar de politie heeft de verdachte daar niet gevonden.

Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend.