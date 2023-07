Drie skeletten gevonden bij werkzaamheden op Binnenhof

Bij werkzaamheden op het Binnenhof zijn drie skeletten gevonden, meldt Omroep West. Ook werd er een bronzen munt uit 1761 en een deel van een galerijvloer gevonden.

Mignonne Lenoir, archeoloog bij de gemeente Den Haag, noemt de vondst uniek. De botresten lagen zo'n twintig tot dertig centimeter onder het oppervlak. "We hielden er rekening mee dat we van alles zouden vinden, maar zo snel en zo dicht onder de oppervlakte was wel een verrassing", zegt Lenoir.

Fysisch antropoloog Constance van der Linden onderzoekt de skeletten: "Ik kan nu al vertellen dat het om een volwassen persoon gaat van boven de twintig jaar. Als de botten voor nader onderzoek worden gewassen, kan ik er meer over zeggen."

Hoop op soortgelijke vondsten

Op de gevonden eeuwenoude munt staat een leeuw en de tekst 'Hollandia'. Op het gevonden gedeelte van de galerijvloer heeft de vloer van de Hofkapel gelegen.

Archeologen gaan de komende dagen verder met hun werk op het Binnenhof. Ze hopen nog meer van dit soort vondsten te doen. "Dan kunnen we nog meer inzicht krijgen in hoe hier is geleefd", zegt Lenoir.