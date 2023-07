Voor de derde keer in een week tijd is er een explosie geweest in Den Haag. Vannacht raakte een portiekwoning in Den Haag zwaar beschadigd.

De ontploffing was rond 02.30 uur, schrijft Omroep West. De bewoner lag te slapen, maar kwam met de schrik vrij. De kozijnen van de woning zijn beschadigd en een keukenraam.

In de nacht van maandag op dinsdag waren er in Den Haag explosies bij een café en een pizzeria. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden..