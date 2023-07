'Klimaatdrammer' Rob Jetten doet geen stap opzij meer

Dat Rob Jetten de ambitie heeft om D66-lijsttrekker te worden, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Twee jaar geleden, in de aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen, wilde hij zich ook kandidaat stellen. Maar toen deed hij een stap opzij voor Sigrid Kaag. Nu doet de demissionaire minister voor Klimaat en Energie dan toch de stap naar voren.

De in Veghel geboren Jetten heeft een bliksemcarrière in de politiek gemaakt. Hij was voorzitter van de Jonge Democraten en daarna gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de Nijmeegse gemeenteraad. In 2017 kwam hij in de Tweede Kamer, waar hij zo'n anderhalf jaar later, als 31-jarige, het stokje overnam van vertrekkend fractievoorzitter Pechtold.

De jongste fractievoorzitter in de Tweede Kamer had als opvolger van Pechtold grote schoenen te vullen, en hij moest duidelijk erg wennen aan zijn nieuwe rol. Hij kwam aanvankelijk stijfjes over en herhaalde zo vaak achter elkaar dezelfde ingestudeerde antwoorden, dat 'Robot Jetten' een poosje zijn bijnaam werd.

Klimaatdrammer

De kritiek dat hij het niet in zich zou hebben, liet hij van zich afglijden. Hij bleef zich onvermoeibaar inzetten voor thema's als klimaat, Europese eenwording en de emancipatie van lhbti'ers. Ook zocht hij regelmatig de confrontatie met FVD-leider Baudet. En langzamerhand verscheen er een meer ontspannen, zelfverzekerder politicus voor de camera's. "Ik struikelde en stond op", zegt hij in zijn campagnespotje.

Voormalig VVD-fractievoorzitter Dijkhoff plakte zijn collega van D66 in 2019 het predicaat 'klimaatdrammer' op. Jetten omarmde die 'belediging' als een geuzennaam. Hij liet hem op een blauwe sweater drukken, die hij graag bij openbare gelegenheden droeg.

Op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie in 2020 las hij op Twitter een aantal haatberichten voor, die hij had ontvangen vanwege zijn seksuele geaardheid: