Nederlands Fotomuseum koopt enorm pakhuis dankzij miljoenengift

Het Nederlands Fotomuseum heeft dankzij een schenking een groot pakhuis in Rotterdam gekocht. De gift kwam van Droom en Daad, de filantropische stichting van de miljardairsfamilie Van der Vorm.

Het Fotomuseum was al langer op zoek naar een nieuw onderkomen, omdat de huisvestigingskosten te hoog werden. Met het geld van Van der Vorm kon het museum het monumentale pakhuis Santos uit 1903 kopen.

Het zwaar verwaarloosde pand werd de afgelopen jaren verbouwd door het Duitse designconcern Stilwerk, dat er een woonwarenhuis wilde vestigen. Vanwege oplopende kosten werden die plannen vorige maand afgeblazen, schrijft de Volkskrant. Het museum hapte snel toe en kon het pakhuis dankzij de schenking van (volgens de krant) 38 miljoen euro kopen.

Museumdirecteur Birgit Donker is heel enthousiast over het nieuwe, veel ruimere onderkomen, dat vlak bij de huidige locatie ligt. "Met een centrale plek voor onze rijke collecties en zes enorme verdiepingen om visuele verhalen te delen en mensen te verbinden. Santos wordt dé plek waar de fotografie gevierd wordt."

De verbouwing is nagenoeg afgerond. Het Fotomuseum verwacht in 2025 in het nieuwe gebouw te trekken.