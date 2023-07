Zinderend heet weekend in Zuid-Europa, regio warmt snel op

Italië, Spanje en Frankrijk, maar ook Duitsland en Polen hebben te maken met een intense hittegolf. Het kan zijn dat ergens - mogelijk op Sicilië en Sardinië - 48 graden Celsius wordt bereikt, de hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

In verschillende landen gelden vanwege de hitte noodmaatregelen, zoals waarschuwingen op mobiele telefoons en meer controles op bosbranden. "De opwarming van het klimaat, dit jaar versterkt door El Ninõ, heeft ernstige gevolgen voor de voedselproductie, de beschikbaarheid van water en onze gezondheid", zegt Benjamin Koetz van ESA.

De hitte waar landen in Zuid-Europa op dit moment mee kampen, zijn een onmiskenbaar teken dat het klimaat in die landen verandert. Volgens Peter Siegmund van het KNMI is het in die landen al zomers achter elkaar zo heet en blijkt de opwarming ook duidelijk uit de klimaatmodellen. Dat zijn computermodellen die aangeven in welke mate het klimaat verandert, in reactie op de uitstoot van broeikasgassen.

Bodem droogt uit

In een rapport van het VN-klimaatpanel IPCC werd twee jaar geleden al vastgesteld dat de opwarming rond de Middellandse Zee sneller gaat dan het wereldwijde gemiddelde. Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel wordt teruggebracht, zullen temperaturen van boven de 50 graden daar later deze eeuw geen uitzondering zijn, staat in dat rapport.