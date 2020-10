'Grote jeugdzorgorganisaties staan op omvallen, kleine doen het juist goed'

Nieuwe, kleine aanbieders van jeugdzorg doen het financieel goed, terwijl de helft van de grootste jeugdzorgorganisaties op omvallen staat. Dat schrijft dagblad Trouw, die inzage heeft gehad in een jaarcijferanalyse over 2018 door Jeugdzorg Nederland.

De cijfers laten zien dat 1478 kleine en vaak nieuwe aanbieders, bijvoorbeeld van dyslexiehulp of andere relatief eenvoudige zorg, gemiddeld 35 procent winst maken. Maar van de 64 grotere jeugdorganisaties, die verantwoordelijk zijn voor onder meer pleegzorg en crisishulp, doet de helft het financieel slecht. Een derde draait zelfs verlies, aldus Trouw.

De jeugdzorg kampt al langer met financiële problemen. Vorig jaar bleek uit een analyse van de jaarverslagen van 268 organisaties dat bijna een kwart van de instellingen in de sector verlies draait. Volgens Trouw zijn nu meer dan 2000 jeugdzorgorganisaties onderzocht, alleen de zzp'ers zitten er niet bij.

'Systeempartijen'

Volgens Jeugdzorg Nederland helpen de 64 grote aanbieders de meeste kwetsbare kinderen. De branchevereniging, waarvan een groot deel van die 64 grote spelers lid is, spreekt van "systeempartijen": partijen die niet gemist kunnen worden voor de jeugdzorg in hun regio.

"Zij zorgen dat er crisisopvang is, regelen ook de pleegzorg en andere opvang van kinderen die door de rechter uit huis geplaatst worden", zegt bestuurslid Bas Timman in Trouw.

Volgens hem gaat een groot deel van het budget van gemeenten nu naar kleine, nieuwe aanbieders van jeugdzorg. Daardoor blijft er weinig geld over voor complexe hulp, zegt hij.

Zorg op maat

Gemeenten hebben in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgenomen van de rijksoverheid. Zij zouden beter in staat zijn om zorg op maat te leveren, was de gedachte.

Vorig jaar concludeerden de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid dat die decentralisatie tot forse problemen heeft geleid. Zo zouden kinderen met meerdere problemen, zoals autisme en een eetstoornis, niet op de juiste plek en niet op tijd worden geholpen.