WHO: aspartaam 'mogelijk kankerverwekkend', maar past advies niet aan

De zoetstof aspartaam is "mogelijk kankerverwekkend", zo melden kankeronderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een persverklaring. De zoetstof wordt al zo'n 50 jaar veel gebruikt in frisdrank en voeding, ter vervanging van suiker.

Een groep voedingsexperts van de WHO bracht echter gelijktijdig het advies uit dat aspartaam veilig te gebruiken is, mits de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschreden wordt. Dit advies werd opgesteld samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), een ander VN-orgaan. Die aanbevolen maximale inname wordt niet aangepast, zeggen deze onderzoekers: asparaam is dus veilig voor consumenten.

Leverkanker

Het stempel 'mogelijk kankerverwekkend' volgt op onderzoek van de IARC, het onderdeel van de WHO dat onderzoek doet naar kanker. Zij vonden 'beperkt bewijs' dat de inname van aspartaam verband houdt met het voorkomen van leverkanker in mensen en dieren.

De categorie waar aspartaam nu in komt bevat ruim 300 andere voedingsmiddelen en andere producten, waaronder aloe-vera-extract en ingemaakte groenten 'in Aziatische stijl'.

9 blikjes

De meeste mensen hoeven zich geen zorgen te maken over hun inname aan aspartaam, zo zei WHO-voedingsexpert Francesco Branca tijdens een persconferentie. Een persoon van 60 a 70 kilo zou bijvoorbeeld meer dan 9 blikjes frisdrank met aspartaam moeten drinken om boven de aanbevolen hoeveelheid uit te komen.

De organisatie houdt al sinds 1981 een dagelijks maximum aan van 40 milligram aspartaam per kilo lichaamsgewicht, en aan dat advies verandert niets. Maar, zo waarschuwt Branca: "zware gebruikers zouden kunnen overwegen om te minderen. Als je als consument de keuze hebt tussen cola met suiker of met zoetstof, zou je een derde keuze moeten overwegen: water drinken."