Adviezen aspartaam ongewijzigd, wel 'beperkt bewijs' voor link met kanker

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft aspartaam in de categorie van mogelijk kankerverwekkende stoffen geplaatst, maar zegt tegelijkertijd dat de zoetstof veilig te gebruiken is mits de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet wordt overschreden. De WHO past naar aanleiding van de nieuwe categorie voor aspartaam die maximale inname overigens niet aan en onderzoekers benadrukken dat de zoetstof dus veilig is voor consumenten.

"Hoewel er geen reden tot zorg is bij de hoeveelheden die mensen doorgaans binnenkrijgen, wijzen de beoordelingen van aspartaam op mogelijke effecten die meer en groter onderzoek verdienen", zegt WHO-voedingsexpert Francesco Branca. Aspartaam wordt al zo'n vijftig jaar veel gebruikt in frisdrank en voeding, ter vervanging van suiker.

Leverkanker

Het stempel 'mogelijk kankerverwekkend' volgt op onderzoek van de IARC, het onderdeel van de WHO dat onderzoek doet naar kanker. Dat vond 'beperkt bewijs' dat de inname van aspartaam verband houdt met het ontstaan van leverkanker in mensen en proefdieren.

De categorie waar aspartaam nu in komt bevat ruim 300 voedingsmiddelen en andere stoffen, waaronder aloë-vera-extract en ingemaakte groenten 'in Aziatische stijl'. Het zijn stoffen "met beperkt en geen overtuigend bewijs dat ze kanker kunnen veroorzaken", stelt het Voedingscentrum in een reactie op de WHO-verklaring.

4,5 liter frisdrank per dag

De meeste mensen hoeven zich geen zorgen te maken over hun inname aan aspartaam, verzekert WHO-onderzoeker Branca. De veilige maximale inname blijft 40 milligram per kilo lichaamsgewicht. Dat betekent dat een volwassene van 70 kilo op een dag meer dan 4,5 liter light-frisdrank moet drinken om te veel aspartaam binnen te krijgen, rekent het Voedingscentrum voor.

Maar, zo waarschuwt Branca: "zware gebruikers zouden kunnen overwegen om te minderen. Als je als consument de keuze hebt tussen cola met suiker of met zoetstof, zou je een derde keuze moeten overwegen: water drinken."