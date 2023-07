Rob Jetten wil lijsttrekker van D66 worden

Rob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als lijsttrekker van D66. Dat zegt hij in een interview met het AD. Het is volgens hem "tijd voor een nieuwe generatie" en Jetten zegt "de jeugdigheid, de ervaring en de bereidheid om samen dingen op te lossen" te brengen.

"Het is nodig dat er een nieuwe politieke generatie aan het roer komt, die wat minder dat verleden met zich meesleept en open en onbevangen probeert de zaken op te lossen", zegt hij. De huidig demissionair minister voor Klimaat en Energie zegt in de krant dat hij "nieuwe energie voor Nederland wil" en zichzelf te zien als iemand "die verschillen durft te overbruggen en problemen oplost."

Gisteren werd duidelijk dat Kaag bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker van D66 wordt en de politiek verlaat. "Mijn werk trekt een wissel op mijn gezin", zei ze in een gesprek met Trouw. In mei deden haar dochters oproep aan hun moeder om iets anders te gaan doen. De politica wordt zwaar beveiligd vanwege bedreigingen.

'Herkenbaar optreden'

Of Jetten ook daadwerkelijk de lijsttrekker mag worden is niet zeker, want D66 organiseert lijsttrekkersverkiezingen. "Ik hoop natuurlijk op veel steun bij de partij, niet alleen uit de top, maar ook van de gewone leden die straks campagne moeten voeren op straat.", zegt de 36-jarige politicus tegen de krant.

Als lijsttrekker van de partij zal hij de koers overigens niet omgooien, maar juist "heel herkenbaar" optreden. "Echt staan voor de democratische rechtsstaat, vrijheden en moreel leiderschap."

Klimaatcrisis als bedreiging

Volgens het AD wil Jetten graag door als minister. "Die klimaatcrisis is een van de grootste bedreigingen voor de hele planeet", zegt hij. Hij wil er onder meer voor zorgen dat mensen een lagere energierekening krijgen. Ook hamert hij volgens de krant op goede banen in een groene economie.

Jetten kwam in 2017 namens D66 in de Tweede Kamer en volgde na een jaar Alexander Pechtold op als fractievoorzitter. Vorig jaar januari werd hij benoemd tot minister. Voordat hij in de landelijke politiek werkte, werkte hij bij spoorbeheerder ProRail. Ook was hij voorzitter van de jongerentak van D66 (Jonge Democraten) en zat hij namens D66 in de gemeenteraad van Nijmegen.