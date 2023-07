Oversterfte in juni onder senioren, CBS legt link met hitte

In het tweede kwartaal van dit jaar overleden ruim 39 duizend mensen in Nederland, vijf procent meer dan verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni was er onder 65-plussers en inwoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen ook sprake van oversterfte, zegt de organisatie. Dat betekent dat het aantal overleden mensen hoger is dan verklaarbaar door gebruikelijke schommelingen in de cijfers.

Het CBS legt zelf een verband met de hitte: afgelopen juni was de warmste juni ooit gemeten, zo'n 3 graden warmer dan normaal. Uit onderzoek bleek al eerder dat de sterfte stijgt bij hogere temperaturen, zegt het CBS.

Volgens de organisatie kwamen er in het tweede kwartaal van dit jaar onder inwoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen zo'n 1350 mensen meer om het leven, ongeveer 10 procent meer dan verwacht. Die sterfgevallen vonden vooral plaats tussen 5 en 25 juni, toen het bovenmatig warm was in Nederland. Datzelfde geldt voor 80-plussers (900 meer sterfgevallen dan verwacht, zo'n 4 procent) en mensen tussen 65 en 80 (800 meer dan verwacht, zo'n 7 procent).