Ex-president Zuma van Zuid-Afrika terug naar gevangenis

Voormalig president Jacob Zuma (81) van Zuid-Afrika moet terug naar de gevangenis. In 2021 werd hij na acht weken in de gevangenis voorwaardelijk vrijgelaten, vanwege zijn slechte gezondheid. Het Constitutioneel Hof oordeelt nu dat die vrijlating onwettig was.

Zuma was van 2009 tot 2015 president. In 2021 werd hij veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van het hof. Hij zou geprobeerd hebben om op allerlei manieren de rechtsstaat te ondermijnen. Zo weigerde hij onder meer om mee te werken aan een onderzoek naar corruptie tijdens zijn presidentschap.

Medische noodzaak

Zuma meldde zich in 2021 vlak voor de deadline om zijn celstraf uit te zitten. Hij zat vervolgens slechts acht weken achter de tralies, waarna hij voorwaardelijk werd vrijgelaten om medische redenen. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar wat hem precies mankeerde werd niet duidelijk. Nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen mocht hij naar huis, waar hij onder streng toezicht kwam te staan.

Critici beschuldigden de oud-leider ervan zijn medische problemen als excuus te gebruiken om eerder vrij te komen. Het Hoogste Hof van Beroep oordeelde eerder al dat de vrijlating onwettig was, maar die uitspraak werd door de gevangenis aangevochten. Na de uitspraak van het Constitutioneel Hof zal Zuma zijn resterende celstraf alsnog uit moeten zitten.