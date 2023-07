Politieachtervolging eindigt in crash op A12, verdachten naar ziekenhuis

De A12 is tussen Maarsbergen en Driebergen volledig afgesloten geweest nadat een achtervolging door de politie was geëindigd in een botsing. De politie achtervolgde twee verdachten met hoge snelheid, waarna een aanrijding volgde.

De twee verdachten zijn overgebracht naar het ziekenhuis, meldt RTV Utrecht. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. Twee agenten zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel

Eerder op de avond waren de verdachten samen met nog een ander in Veenendaal op heterdaad betrapt, vermoedelijk bij een auto-inbraak. De derde verdachte kon direct in Veenendaal al worden aangehouden.

Verkeer weggeleid

De oorzaak van de aanrijding op de snelweg is nog niet duidelijk. Verkeer op de A12 werd omgeleid, en daarna bleef de snelweg het grootste deel van de nacht gesloten.