Politieachtervolging eindigt in crash op A12, snelweg voorlopig dicht

De A12 is tussen Maarsbergen en Driebergen volledig afgesloten nadat een achtervolging door de politie is geëindigd in een botsing. De politie achtervolgde twee verdachten met hoge snelheid, waarna een aanrijding volgde.

De twee verdachten waren eerder op de avond samen met een derde verdachte in Veenendaal op heterdaad betrapt terwijl ze vermoedelijk een auto-inbraak pleegden. Twee van de verdachten stapten daarna in een auto en probeerden te vluchten. Het is nog niet duidelijk of de politie de verdachten bewust heeft aangereden om ze tot stoppen te dwingen of dat het ongeluk op een andere manier is ontstaan.

Ziekenhuis

De twee verdachten zijn overgebracht naar het ziekenhuis, meldt RTV Utrecht. De derde verdachte kon direct in Veenendaal al worden aangehouden. Twee agenten zijn ter plekke nagekeken door de ambulance, maar lijken geen grote verwondingen aan het incident te hebben overgehouden.

Het ingesloten verkeer op de A12 is inmiddels weggeleid. Al het verkeer richting Utrecht wordt nu vanaf knooppunt Maanderbroek via de A30, A1 en A28 omgeleid. Hoe lang de wegafsluiting nog duurt is niet bekend, meldt Rijkswaterstaat. De politie is een onderzoek gestart.